Макрон созвал Совет безопасности Франции для обсуждения Украины

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером проведет совещания Совета безопасности страны, чтобы обсудить развитие событий, касающихся Украины и РФ, сообщает телеканал BFMTV.

Более подробных данных телеканал не приводит.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел телефонные разговоры с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население", - говорится в сообщении.

"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", - информирует пресс-служба.

Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ "выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов", сказано в сообщении.