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В ДНР сообщили, что ее территорию за сутки обстреляли около 60 раз

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Более 59 обстрелов ДНР зафиксированы за прошлые сутки, сообщает представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под обстрелами оказался 31 населенный пункт ДНР.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

ДНР Донбасс Украина

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