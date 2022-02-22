Пушилин отметил, что в ДНР амуниции и снаряжения "хватит на всех"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике достаточно военной амуниции и вооружения, заявил в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" ее руководитель Денис Пушилин, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы привыкли работать и подходить системно ко всем вопросам, в том числе и на упреждение здесь мы сработали. Запасы и амуниции, и снаряжения, и прочего - всё в достатке, хватит на всех", - сказал он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, подписал с их главами соглашения о мире и взаимопомощи и поручил российским военным поддерживать мир в этих регионах.

Он также внес в Госдуму законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками. Предполагается, что эти договоры вступят в силу в день обмена ратификационными грамотами. Парламенты ДНР и ЛНР уже ратифицировали эти документы.

Ранее в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. 22 февраля Пушилин издал указ о призыве на военную службу граждан 1995-2004 годов рождения