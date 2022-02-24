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Украинские аэропорты "Харьков" и "Днепр" закрылись до утра

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Международные аэропорты "Харьков" и "Днепр" временно закрыты соответственно до 08:35 и 07:00 24 февраля по времени Киева.

Взлетно-посадочная полоса Харьковского аэропорта 07/25 не принимает рейсы с 20:35 23 февраля до 08:35 24 февраля по киевскому времени.

"A0572/22 - RWY 07/25 CLOSED. 23 FEB 18:35 2022 UNTIL 24 FEB 06:35 2022. CREATED: 23 FEB", - говорится в соответствующем предписании для летного состава NOTAM №A0572/22 (UTC), опубликованном на сайте Федерального управления гражданской авиации США.

Аналогичное сообщение опубликовано и для аэропорта Днепра - аэропорт закрыт с 00.00 до 07.00 24 февраля по Киевскому времени.

Как сообщает издание "Зеркало недели", полосы блокируют тягачами. Также к закрытию готовят аэропорт в Херсоне.

Также закрыт аэропорт "Запорожье" - с 03:15 по 08:15 24 февраля по времени Киева.

В то же время, в Министерстве инфраструктуры Украины подчеркивают, что воздушное пространство Украины открыто и доступно для планирования и выполнения полетов.

"Авиационные власти Украины и "Украэрорух" поддерживают постоянную операционную связь с военным сектором и международными партнерами для обеспечения транспарентности при оценке потенциальных рисков", - говорится в сообщении в телеграм-канале Мининфраструктуры.

Украина

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