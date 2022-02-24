NOTAM ограничила гражданские полеты над Украиной
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Полеты гражданских самолетов в границах воздушного пространства Украины ограничены из-за возможных угроз, сообщила международная система оповещений для авиаперсонала NOTAM.
"Полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепровского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полетной информации и Киевского района полетной информации верхнего воздушного пространства ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации", - говорится в сообщении.