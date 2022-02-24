Генсек НАТО осудил действия РФ на Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что осуждает действия РФ на Украине.

"Решительно осуждаю неспровоцированную и вероломную атаку России на Украину. Атака ставит под угрозу жизнь многочисленных людей", - отметил он в заявлении.

"Это серьезное нарушение международного права, угроза евроатлантической безопасности. Призываю Россию немедленно прекратить военные действия, соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО проведут встречу, чтобы обсудить эту ситуацию.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.