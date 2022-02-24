"Укрзализныця" эвакуировала 3 тыс. человек из Донецкой и Луганской областей

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Украинский ж/д оператор "Укрзализныця" эвакуировал 3,1 тыс. человек из Донецкой и Луганской областей.

Компания готовит еще вагоны, говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграм-канале.

Кроме того, в целях безопасности приостановлено движение на участке Волноваха - Южнодонбасская, персонал эвакуирован.

Глава Донецкой областной госадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил об отправлении из Донецкой области в четверг 3 поездов, которые смогут вывезти более 2 тыс. человек.

"Информация для тех, кто хочет выехать за пределы Донецкой области по железной дороге", - написал Кириленко в фейсбуке.

По его информации, из Краматорска в 16:17 по местному времени выедет состав в 5 вагонов в Днепр (поместится 400 пассажиров); в 20:21 выедет состав в 6 вагонов в Днепр (400 пассажиров). Из Мариуполя в 13:14 выедет состав в 6 вагонов в Запорожье (420 пассажиров); в 16:18 выедет состав в 10 вагонов в Кривой Рог (800 пассажиров). Из Константиновки в 15:00 выедет поезд на 600 пассажиров.