Генсек ООН призвал Путина остановить военную операцию на Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - России следует прекратить военную операцию на Украине и отвести войска, конфликт все еще обратим, заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Это неприемлемо, но не необратимо. Мой призыв, как и вчера, к президенту Путину: остановите военную операцию, верните войска обратно в Россию", - заявил Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что "такие односторонние действия напрямую идут вразрез с Уставом ООН".

Он отметил, что ООН "увеличивает масштаб гуманитарных операций на Украине и близ нее". На наиболее неотложные гуманитарные операции ООН выделило $30 млн.

Ранним утром 24 февраля Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине.