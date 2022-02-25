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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:01

В ЛНР заявили о 33 обстрелах со стороны украинских военных

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявляет о 33 обстрелах со стороны украинских военных.

По заявлению СЦКК, по состоянию на 3:00 утра "со стороны Вооруженных формирований Украины зафиксировано 33 обстрела по 10 населенным пунктам республики".

В населенном пункте Первомайск повреждения получили четыре домостроения и два объекта инфраструктуры, а в населенных пунктах Донецкий и Голубовское по меньшей мере повреждено три жилых дома.

"Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется",- сообщает СЦКК.

Украина ЛНР

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