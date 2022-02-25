Силы ДНР сообщили о взятии под контроль трех поселков

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Силы ДНР заняли посёлки Николаевка, Новогнатовка и Богдановка, прилегающие к ним районы и дороги, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль н.п. Николаевка, Новогнатовка и Богдановка, а также прилегающие к ним районы и дороги", - заявил Басурин журналистам в пятницу.

Он также сообщил, что украинские военные оставили свои позиции в районе посёлка Заможное в ДНР. "Военнослужащие 1-го батальона 36 бригады морской пехоты, желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе н.п. Заможное, бросив вооружение и боеприпасы", - заявил Басурин.

В настоящее время на территории Донецкой и Луганской областей совместно с ВС РФ начата специальная военная операция. Силы ДНР наносят удары по позициям ВСУ, используя все доступные средства поражения.