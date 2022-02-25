В МИД РФ заявили, что не признают нынешнее правительство Украины демократическим

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Россия не может признать нынешнее правительство Украины демократическим, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу", - сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции.

Однако он заверил, что никто не собирается оккупировать Украину. "Цель операции объявлена открыто: демилитаризация и денацификация", - сказал он на пресс-конференции в Москве.