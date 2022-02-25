Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

В МИД РФ заявили, что не признают нынешнее правительство Украины демократическим

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Россия не может признать нынешнее правительство Украины демократическим, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу", - сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции.

Однако он заверил, что никто не собирается оккупировать Украину. "Цель операции объявлена открыто: демилитаризация и денацификация", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ДНР ЛНР

Новости
Военная операция на Украине

Во Львове объявлена воздушная тревога

Военная операция на Украине

Источник в Минобороны заявил, что РФ не наносила ракетных ударов по Киеву

Источник в Минобороны заявил, что РФ не наносила ракетных ударов по Киеву
Военная операция на Украине

Меркель осудила российскую военную операцию на Украине

Военная операция на Украине

В Киеве снова объявлена воздушная тревога

В Киеве снова объявлена воздушная тревога
Военная операция на Украине

Министр финансов Франции отметил, что отключение РФ от SWIFT не снято с повестки

Росавиация запретила полеты в РФ для воздушных судов Великобритании

Росавиация запретила полеты в РФ для воздушных судов Великобритании
Военная операция на Украине

ВС РФ вывели из строя 118 военных объектов на Украине и сбили пять самолетов

Военная операция на Украине

В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей просят пройти в убежище

В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей просят пройти в убежище
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 431 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 25 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код