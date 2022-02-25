В НАТО пообещали продолжать "политическую и практическую поддержку" Украины

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Лидеры стран НАТО пообещали продолжать "политическую и практическую поддержку" Украины, призвали и остальные страны к этому, говорится в заявлении, распространенном по итогам саммита глав стран-союзниц альянса.

"Мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку Украине, поскольку она продолжает защищать себя, и призываем остальных тоже оказывать такую поддержку", - отмечается в нем.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом, включая территориальные воды. Эта принципиальная позиция никогда не изменится", - подчеркивается в нем.

Страны НАТО также призвали "Россию незамедлительно прекратить ее военное нападение, вывести все ее войска из Украины и отказаться от пути агрессии, которую она выбрала".

Кроме того, они пообещали продолжать принимать меры, направленные на укрепление обороны Североатлантического альянса. В заявлении отмечается, что все подобные шаги НАТО - "носят превентивный характер, пропорциональны и не призваны спровоцировать эскалацию".