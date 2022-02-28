Ставки фрахта на танкеры для перевозки нефти взлетели из-за ситуации вокруг Украины

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Значение индекса Baltic Dirty Tanker, отражающего спрос на перевозку сырой нефти, подскочило на 416 пунктов в четверг и пятницу и достигло 1147 пунктов, самого высокого уровня с мая 2020 года, пишет газета The Wall Street Journal.

Суточные ставки фрахта (на спотовом рынке) для танкеров типоразмера Aframax в пятницу выросли на $13 971, до $43 671 в день, ссылается издание на брокеров.

По словам брокеров, российские покупатели нефти сталкиваются с проблемами в поиске танкеров, желающих отправиться в Черное море, и пытаются получить кредитные гарантии от западных банков.

По их словам, судовладельцы, предоставившие свои суда для транспортировки российской нефти, получают огромные премии, в то время как покупатели получают скидки.

"Количество компаний, желающих торговать и перевозить российские грузы, уже сократилось, несмотря на юридические последствия, - говорится в уведомлении клиентам судового брокера Gibson - Многие крупные компании, особенно публичные, не хотели бы, чтобы их видели поддерживающими российскую экономику".

Сингапурский брокер, занимающийся организацией поставок российской нефти, заявил газете, что есть опасения, что по мере обострения конфликта США и Европа могут ввести санкции в отношении экспорта энергоносителей из России и спровоцировать поиски альтернативных источников поставок.

"Вопрос в том, могут ли быть отменены запланированные судозаходы в Россию для отгрузки нефти, - сказал брокер. - Сейчас существует большая неопределенность, и фрахтовые ставки вполне могут продолжать расти".

Греция, на долю которой приходится до четверти мирового танкерного флота, призывает судовладельцев вывести свои суда из российских и украинских вод в Черном море, пишет издание.

Стоимость нефти Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье в четверг снизилась до минимального уровня относительно Североморского датированного за всю историю мониторинга - с 19 сентября 1994 года, сообщало ценовое агентство Argus.

Агентство отмечало, что спрос на спотовые партии сорта отсутствовал, поскольку покупатели ожидали введения жестких санкций США, Великобритании и Европейского союза против России из-за военной операции на территории Украины. По сведениям агентства, некоторые банки отказывались открывать аккредитивы на покупку российской нефти.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ряд нефтетрейдеров приостановил покупку российской нефти в ожидании реакции международного сообщества на военную операцию РФ. Кроме того, со ссылкой на компанию Frontline отмечалось, что владельцы танкеров воздерживаются от использования своих судов для транспортировки нефти российского происхождения.