Украина попросила ЕС отключить операторов РФ от роуминга в Европе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации Украины (НКРСИ), Александр Животовский обратился к главе Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций (ОЕРЕК) Аннемари Сипкс с просьбой отключить российских операторов от роуминга в странах ЕС.

"В целях защиты Украины, Европы и всего демократического мира и привлечения России к ответственности, я призываю вас, как директора ОЕРЕК, вместе с национальными регуляторными органами стран-членов ЕС принять меры, направленные на блокирование российских роумеров и услуг роуминга для российских поставщиков телекоммуникационных услуг в рамках Европейского союза", - отмечается в сообщении НКРСИ, распространенном в телеграм-канале Госслужбы спецсвязи и защиты информации.

В отношении РФ вводятся экономические санкции. Однако в цифровую эпоху hi-tech и информационно-коммуникационные технологии являются лучшим ответом на танки и ракеты, утверждает Животовский.

"Украина – великая европейская страна, а война на Украине означает войну в Европе. Наша страна борется за всех европейцев и нам нужна мощная поддержка ЕС", - добавил чиновник.