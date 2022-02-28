Лондон запрещает заход в британские порты судов, связанных с Россией

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Власти Великобритании в связи с ситуацией на Украине приняли решение запретить судам, связанным с РФ, заход в британские порты, говорится в заявлении главы Минтранса Великобритании Гранта Шэппса.

"В этих условиях министерство транспорта не считает подобающим для российских судов продолжать заходить в порты Соединенного Королевства", - отмечается в документе.

Согласно заявлению, портам не следует пускать суда, которыми владеет РФ, которые она фрахтует, а также которые связаны с Россией.