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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Правозащитники сообщили о не менее 50 осужденных по "протестным" делам в Белоруссии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - За февраль 2022 года в Белоруссии по уголовным делам, связанным с протестами противников действующей власти, осуждено не менее 50 человек. Об этом сообщили в незарегистрированном в республике правозащитном центре "Весна" в понедельник.

"ПЦ "Весна" известно о не менее чем 50 гражданах, осужденных в феврале по политическим мотивам", - отметили правозащитники. Из них на мужчин пришлось свыше 80% осуждённых по таким уголовным делам. В январе по "протестным" уголовным делам были осуждены не менее 79 человек.

Наказание по политически мотивированным уголовным делам (связанное с лишением свободы, её ограничением в виде "химии", "домашней химии" и арестом) суды в феврале применяли в 94% случаев.

"По известным правозащитникам приговорам по "протестным" уголовным делам в феврале суды применяли наказание, связанное с лишением свободы, в 36% случаев. Ограничение свободы с направлением в ИУОТ ("химия") суды использовали в качестве наказания в 32% случаев. Ограничение свободы без направления в ИУОТ ("домашняя химия") применялось в 22% случаях осуждения граждан. Арест в качестве наказания применялся в 4% случаях. Штраф применялся судами в 6% случаях вынесения приговора", - говорится в сообщении.

По данным правозащитников, за 2021 год по "протестным" уголовным делам в Белоруссии осуждено не менее 1285 человек.

Белоруссия

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