В Белоруссии опровергли слухи о подготовке войск к участию в операции на Украине

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Перемещение белорусских войск на территории республики не связано с подготовкой их к участию в военных действиях на Украине, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.

"Для доморощенных военных экспертов и диванных аналитиков хочу подчеркнуть, что перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в специальной военной операции на территории Украины", - сообщил Гулевич представителям военных СМИ. Его слова передает пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Родных и близких военнослужащих могу заверить как начальник Генерального штаба, что наши Вооруженные Силы задачи по обеспечению военной безопасности Республики Беларусь выполняют только на своей территории", - подчеркнул глава Генштаба ВС.