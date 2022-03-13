Лукашенко выразил надежду на скорую встречу с Папой Римским

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется в ближайшее время лично встретиться с Папой Римским Франциском.

"Белоруссия разделяет ваш призыв строить братство, уважая культуру и традиции народов. Согласен с вами, что единственным правомерно существующим барьером может быть только барьер против ненависти и несправедливости, угроз и навязывания чужой воли. Надеюсь, что в ближайшее время мы лично обсудим эти и другие темы", - отметил Лукашенко в поздравлении Папы Римского Франциска с годовщиной торжественного начала понтификата.

Глава государства отметил, что этот год в двустороннем сотрудничестве и в жизни белорусов особенный. Он ознаменован рядом юбилейных дат: 30-летием установления дипломатических отношений между Белоруссией и Святым Престолом, 500-летием издания первого молитвослова на белорусском языке, 1030-летием создания первой христианской епархии на территории Белоруссии.

По мнению Лукашенко, история взаимодействия Минска и Ватикана, деятельности Римско-католической церкви в Белоруссии является ярким подтверждением того, что путем диалога, уважения и доверия можно решать любые вопросы, укреплять и расширять связи.

"Мы с гордостью вспоминаем прошлое и с надеждой смотрим в будущее, - подчеркнул Лукашенко.