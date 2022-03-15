Лидеры стран НАТО могут встретиться на следующей неделе по поводу Украины

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран НАТО могут встретиться лично в Брюсселе уже на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Европу на следующей неделе.

Как сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник, НАТО обсуждает проведение встречи с главами государств-членов на следующей неделе в Брюсселе, и, вероятно, Байден прибудет туда.

При этом отмечается, что окончательное решение по поездке президента США, как и по саммиту лидеров НАТО, еще не принято.