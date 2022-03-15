Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:20

Лидеры стран НАТО могут встретиться на следующей неделе по поводу Украины

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран НАТО могут встретиться лично в Брюсселе уже на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Европу на следующей неделе.

Как сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник, НАТО обсуждает проведение встречи с главами государств-членов на следующей неделе в Брюсселе, и, вероятно, Байден прибудет туда.

При этом отмечается, что окончательное решение по поездке президента США, как и по саммиту лидеров НАТО, еще не принято.

НАТО Украина

Новости

Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против РФ

Сердар Бердымухамедов признан избранным президентом Туркменистана

Сердар Бердымухамедов признан избранным президентом Туркменистана
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 459,8 млн

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 459,8 млн

Brent подешевела до $101,93 за баррель

Brent подешевела до $101,93 за баррель

Япония приложит усилия по снижению зависимости от поставок энергоносителей из России

Что случилось этой ночью: вторник, 15 марта

Всемирный банк объявил о выделении дополнительной помощи Украине

Всемирный банк объявил о выделении дополнительной помощи Украине

Суд санкционировал арест племянника Назарбаева сроком на два месяца

Пандемия коронавируса

В Китае зафиксировали новый всплеск распространения коронавирусной инфекции

В Китае зафиксировали новый всплеск распространения коронавирусной инфекции
Военная операция на Украине

Посол РФ в Вашингтоне заявил об однобокости освещения в западных СМИ событий на Украине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код