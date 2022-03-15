Зеленский сменил командующего Операцией объединенных сил

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении новым командующим Операцией объединенных сил (ООС) Эдуарда Москалева, а ее прежнего руководителя Александра Павлюка – новым главой Киевской областной военной администрации.

"Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, я назначил руководителем областной военной администрации Александра Павлюка, Героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил. Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству. Так что киевское направление и ситуация в области получают еще большее внимание. Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалёв – профессиональный человек", - сказал Зеленский в видеообращении во вторник.

Москалев ранее занимал должность заместителя командующего ООС.