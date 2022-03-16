Словакия получила от РФ топливо для своих АЭС на этот год

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Словакию доставлено российское ядерное топливо для обеспечения работы местных энергоблоков в этом году, сообщил вице-премьер и министр экономики страны Рихард Сулик на своей странице в фейсбуке.

По его словам, было осуществлено две поставки: одна произошла две недели назад, другая - сегодня ночью.

"Сейчас ситуация такая, что все четыре реактора (на действующих в стране АЭС "Моховце" и "Богунице" - ИФ) будут работать весь этот год", - отметил Сулик. Доставка топлива на пятый блок (новый блок на АЭС "Моховце" - ИФ) начнется в ближайшие недели, оно уже на складе, следует из сообщения. Сулик не стал раскрывать, насколько покрыта необходимость в топливе на следующий год.

Словацкая газета Pravda ранее сообщала, что страна ищет альтернативного поставщика топлива для своих АЭС вместо России. Как отмечало издание, страна ищет безопасное и стабильное решение, и при этом экономически выгодное. Председатель местного регулятора Марта Зякова (на нее ссылалась газета) отмечала, что рассматривается вопрос о смене поставщика, но инициатором этого процесса должна быть местная компания Slovenske Elektrarne как владелец разрешения на эксплуатацию.

Два блока на АЭС "Богунице" и два блока АЭС "Моховце" обеспечивают около 55% всей выработки электроэнергии в стране и работают на российском ядерном топливе, которое поставляет ТВЭЛ. Российская компания стала поставщиком по итогам международного тендера на топливообеспечение словацких АЭС.

В 2019 году ТВЭЛ и Slovenske Elektrarne подписали дополнению к генконтракту на поставку топлива в период с 2022 по 2030 год. Предполагалось, что топливо будет поставляться на четыре действующих энергоблока с реакторами ВВЭР-440 в составе АЭС "Богунице" и АЭС "Моховце", а также на два новых блока АЭС "Моховце".

Контрактные документы подписаны на 2022-2026 годы с возможностью продления контракта до 2030 года. В прошлом между сторонами также действовали договоренности о поставке топлива в 2016-2021 г.