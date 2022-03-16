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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:05

В ЛНР разрешили использовать при расчетах и рубли, и гривны

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство Луганской народной республики приняло постановление, согласно которому на всей территории ЛНР наряду с российским рублем вводится временное использование украинской гривны, сообщил министр финансов республики Евгений Мануйлов.

"Данным постановлением мы урегулируем возможность временного расчета наличной гривной на всей территории за услуги и товары", - сообщил Мануйлов в среду журналистам.

Он отметил, что согласно постановлению правительства ЛНР, все субъекты хозяйствования республики, независимо от формы собственности, наряду с российским рублем принимают в качестве средства платежа наличную украинскую гривну за исключением монет украинской гривны.

Постановлением установлена обязанность указывать цены за товары и услуги в рублях и гривнах.

"При определении цены на товары и услуги применять курс в размере 2,5 российских рубля за 1 украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону", - сказал Мануйлов.

При этом, согласно постановлению, все безналичные расчеты на территории ЛНР должны автоматически конвертироваться и осуществляться в российских рублях.

1 сентября 2015 года на территории ЛНР была введена мультивалютная система, согласно которой для расчетов за товары и услуги принимались российские рубли, украинские гривны, доллары США и евро. 1 марта 2017 года, согласно постановлению правительства ЛНР, основной денежной единицей на территории республики стал российский рубль.

ЛНР Украина

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