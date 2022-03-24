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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Лидеры стран НАТО призвали Китай не оказывать военной поддержки РФ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран Североатлантического альянса призывают Китай и другие страны воздержаться от военной поддержки России, а также не помогать ей обходить введенные санкции.

"Мы призываем все страны, в том числе КНР... воздержаться от любой деятельности, которая поможет России обходить санкции", - говорится в совместном заявлении НАТО, опубликованном по итогам саммита лидеров альянса.

В документе подчеркивается, что государства НАТО также призывают "воздержаться от поддержки" России в военной сфере.

НАТО РФ Китай Украина
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