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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:16

Самолет Air Astana вернулся в аэропорт столицы Казахстана из-за разгерметизации

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Нур-Султана в Алма-Ату, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщил комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

По информации комитета, воздушное судно, на борту которого находилось 158 пассажиров и членов экипажа, благополучно приземлилось в аэропорту столицы Казахстана.

"По данному факту будет проведено расследование управлением по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов МИИР (министерства индустрии и инфраструктурного развития - ИФ)", - отмечается в сообщении.

Казахстан
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