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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:51

В ДНР сообщили об эвакуации из Мариуполя еще более 600 мирных граждан

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Из Мариуполя за сутки эвакуировано более 600 человек, почти 150 из них дети, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"За минувшие сутки, с 08:00 26 марта до 08:00 27 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 627 человек, включая 146 детей", - говорится в сообщении, распространенном штабом терробороны ДНР в воскресенье.

Всего с 5 по 27 марта на территорию ДНР из окружённого Мариуполя эвакуированы 7 105 человек.

Хроника 24 февраля – 27 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ДНР
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