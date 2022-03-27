В ДНР сообщили о двадцати пострадавших среди мирных жителей за сутки

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Двадцать мирных жителей пострадали в результате боевых действий в Донбассе за прошлые сутки, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 20 мирных жителей", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье представительством.

За указанный период в СЦКК зафиксировали "29 фактов ведения огня со стороны ВСУ. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 416 единиц".

В свою очередь в штабе территориальной обороны ДНР сообщают о более сорока раненных мирных жителях за прошлые сутки.

"Всего за сутки на всей территории ДНР ранения различной степени тяжести получили 44 мирных жителя", - говорится в сообщении, распространенном штабом в воскресенье.

В штабе также сообщили, что при обстреле Иловайска в ДНР погиб мирный житель. "ВСУ обстреляли Иловайск, погиб один мирный житель. В результате обстрела также повреждены домостроения по улицам Степная, Комсомольская, Артема", - говорится в его сообщении.