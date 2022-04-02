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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Генерал Майкл Курилла возглавил Центральное командование США

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Главой Центрального командования ВС США стал генерал Майкл Курилла, сообщает издание The Hill.

Он сменил на этом посту генерала морской пехоты Фрэнка Маккензи, решившего завершить службу в армии. Маккензи, среди прочего, в прошлом году руководил операцией по выводу сил США из Афганистана. После ухода американских военных эта страна оказалась под контролем террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Курилла в последние годы командовал 18-м воздушно-десантным корпусом армии США. Этот корпус предназначен для быстрой переброски в любую точку света.

Центральное командование отвечает за планирование операций и управление армией США на Ближнем Востоке, Центральной Азии и в восточной части Африки.

США Фрэнк Маккензи Майкл Курилла
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