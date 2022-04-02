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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:42

Минобороны РФ сообщило о переброске в ЛНР саперов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российские саперы начали операцию по разминированию в Луганской народной республике.

"Группа специалистов международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации оказывает помощь в проведении гуманитарного разминирования освобожденных территорий Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам военных, для разминирования в ЛНР российские военные, в частности, применят робота-сапера "Уран-6".

"Специальная техника уже находится в ЛНР. Приоритетные для работы саперов объекты будут определяться по согласованию с руководством республики и главами администраций населенных пунктов", - сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 02 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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