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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Минфин Украины оценил траты на месяц военных действий примерно в $10 млрд

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Расходы украинского государства на месяц военных действий составляют примерно $10 млрд. Такие цифры Минфина Украины были озвучены на совещании, которое провел президент Владимир Зеленский с экономическими блоками Офиса главы государства и Кабинета министров, сообщила пресс-служба главы государства.

"На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности, собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, запланированную на апрель", - отмечается в сообщении.

Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в том числе обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего.

Хроника 24 февраля – 02 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина
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