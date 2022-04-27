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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

США расширяют обмен разведданными с Украиной

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - США объявили о снятии ряда ограничений на предоставление украинской стороне информации разведывательного характера, сообщает в среду Bloomberg.

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"США сняли некоторые ограничения на обмен разведывательными данными с Украиной", - информирует агентство со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.

По его словам, "более активный обмен поможет Украине".

Агентство напоминает, что ранее в апреле этот вопрос поднимала в конгрессе директор Национальной разведки США Аврил Хейнс после того, как член комитета по разведке в палате представителей республиканец Майк Тернер распространил конфиденциальное послание с призывом к администрации США снять такие ограничения.

США Украина
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