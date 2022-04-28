Число оставшихся в Грузии россиян выросло в марте на 559% к марту 2019 года

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Грузии существенно выросло число остающихся в стране граждан России и Белоруссии, свидетельствуют данные исследования, опубликованного в четверг грузинской неправительственной организацией IDFI.

По данным исследования, в марте 2022 года в сравнении с мартом 2019-го число российских граждан, оставшихся в Грузии (разница между количеством людей, въехавших в страну, и выехавших из страны) увеличилось на 559%, а граждан Белоруссии - на 555%.

В количественном отношении в марте в Грузии остались 17 201 гражданин РФ и 14 030 граждан Белоруссии. В исследовании приводится также статистика по гражданам Украины - их осталось 8 151 человек.

Въехало в Грузию в марте 2022 года 43 152 гражданина РФ, 19 898 граждан Белоруссии, а также 16 669 граждан Украины.