Минобороны ФРГ подтвердило планы передать Украине гаубицы PzH 2000

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт в пятницу заявила, что Германия хочет направить Украине семь самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), сообщает издание Stern.

"Германия хочет передать Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Министерство обороны ФРГ сообщило, что такое заявление сделала ее глава Кристине Ламбрехт во время визита в Словакию. Таким образом, Ламбрехт подтвердила более ранние сообщения в СМИ", - отмечает издание.

Однако точные сроки поставок PzH 2000 пока не называются. Также речь идет не об PzH 2000, используемых сейчас бундесвером, а об установках, которые находятся в резерве для ремонта. Ожидается, что на следующей неделе украинские военные начнут обучаться в Германии обращению с этими установками.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что ремонтируемые PzH 2000 должны быть готовы к концу июня.

До этого о намерении передать Украине пять установок PzH 2000 объявили власти Нидерландов.

Stern напоминает, что бундесвер имеет в своем распоряжении около 100 единиц PzH 2000, но только 40 из них находятся в эксплуатации.