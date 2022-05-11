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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

Шольц и Зеленский обсудили ситуацию на Украине и переговорный процесс Киева и Москвы

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду получил информацию о "текущей ситуации и переговорном процессе" между РФ и Украиной, говорится в пресс-релизе правительства ФРГ.

"Канцлер был проинформировал о текущей ситуации (на Украине - ИФ) и о переговорном процессе между Украиной и Россией, призванном прекратить конфликт", - отмечается в документе.

Шольц и Зеленский также обсудили "конкретные, практические пути" оказания дальнейшей помощи Украине и "договорились оставаться в тесном контакте".

Кроме того, согласно документу, Шольц "выразил соболезнования в связи со смертью первого президента независимой Украины Леонида Кравчука".

Украина Германия Владимир Зеленский Олаф Шольц
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