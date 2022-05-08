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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Премьер Канады намерен встретиться с Зеленским во время визита на Украину

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Находящийся на Украине премьер Канады Джастин Трюдо намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает издание The Star со ссылкой на офис премьера.

"Премьер-министр находится на Украине для того, чтобы встретиться с президентом Зеленским и вновь заявить о поддержке Украины со стороны Канады", - говорится в заявлении канцелярии Трюдо.

Кроме того, The Star отмечает, что канадский премьер в ходе визита может объявить о возобновлении работы посольства в Киеве.

Сообщается, что Трюдо прибыл на Украину еще в субботу.

Со своей стороны, издание The Global Times подчеркивает, что поездка Трюдо должна была оставаться в тайне до тех пор, пока он не покинет Украину, однако украинские власти и СМИ нарушили эту договоренность в воскресенье утром.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Украину посетила первая леди Джилл Байден, там она провела встречу с супругой украинского президента Еленой Зеленской.

Украина Канада Джастин Трюдо Владимир Зеленский
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