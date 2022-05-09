Китай запустил космический грузовик к национальной орбитальной станции

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-4" с припасами и оборудованием на борту стартовал к Национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", следует из трансляции, которую ведёт Центральное телевидение Китая (CCTV).

Ракета-носитель "Чанчжэн-7" стартовала с космодрома "Вэньчан", расположенном на острове Хайнань в Южно-Китайском море, в 20:56 по мск.

По информации разработчиков, "Тяньчжоу-4" способен доставить на станцию топливо, припасы, различный герметизированный груз, крупногабаритную полезную нагрузку для внекорабельной деятельности, а также платформы для проведения экспериментов. Общая масса возможной полезной нагрузки, которую аппарат может доставить на станцию, составляет около 6,8 тонн.

Также, по словам представителя Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Яна Югуана, на станцию будет доставлено оборудование для введения в эксплуатацию двух лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэньтянь", которые будут пристыкованы к ней в будущем.

На данный момент на станции нет действующего экипажа. Трое тайконавтов предыдущей миссии корабля "Шэньчжоу-13" покинули "Тяньгун" в апреле, проработав на станции в общей сложности полгода.

Прибытие следующего экипажа, который также проведёт на станции полгода, на корабле "Шэньчжоу-14" планируется на июнь этого года.

Ожидается, что к планируемому сроку завершения строительства станции (конец 2022 года) на ней побывает ещё один грузовой корабль - "Тяньчжоу-5".

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется еще шесть запусков. В частности, к нему предполагается пристыковать два лабораторных модуля - "Вэньтянь" и "Мэньтянь".

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.