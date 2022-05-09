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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Российские космонавты не смогут прибыть на китайскую орбитальную станцию

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские пилотируемые космические корабли не смогут прибыть на Национальную орбитальную станцию КНР "Тяньгун" из-за расположения космодрома "Восточный", заявил представитель Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Ян Югуан.

"В будущем будут возможны запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей (к "Тяньгуну" - ИФ) с территории других стран. Но в случае с Россией, есть фактор, который нужно учитывать. Территория России находится на очень высокой широте, а для стыковки к китайской космической станции у нас есть простое требование: широта, на которой расположена стартовая площадка не должна находиться на широте выше 42 градусов, в этом сложность с Россией", - сказал Югуан в эфире Китайской глобальной телевизионной сети (CGTN).

"Но в случае других стран, например, европейских, у них есть космодром во Французской Гвиане, поэтому для европейцев нетрудно запустить космический корабль к китайской орбитальной станции, такая же ситуация с Японией и США", - добавил Югуан.

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