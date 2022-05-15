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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:12

Глава МИД ФРГ посчитала, что сейчас нет платформы для диалога с РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что диалог между странами важен всегда, но сейчас платформ для общения с Россией нет.

"Диалог должен быть всегда", - сказала она в воскресенье в Берлине по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО, отвечая на соответствующий вопрос.

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По ее словам, НАТО, как трансатлантический союз, выступает за миропорядок, основанный, в том числе, на диалоге. Но в настоящее время, утверждает она, платформ для общения с РФ нет. Последней площадкой был формат ОБСЕ.

Бербок считает, что "даже эта последняя диалоговая платформа была ликвидирована российской стороной".

Германия Анналена Бербок Россия
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