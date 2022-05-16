В ДНР сообщили о сдаче в плен десяти украинских военных с "Азовстали"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Десять украинских военных из комбината "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен силам ДНР, сообщил командир одного из подразделений Внутренних войск Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский.

"Из "нашего" тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами", - написал Ходаковский в понедельник в своём телеграм-канале.

Минобороны РФ 7 мая заявило о завершении эвакуации гражданских лиц с "Азовстали". Однако сообщалось, что на территории комбината остаются военнослужащие полка "Азов" (признан экстремистским и запрещен на территории России) Нацгвардии Украины и украинские морские пехотинцы, которые обороняли Мариуполь. Российская сторона предлагала украинским формированиям на "Азовстали" сложить оружие и обещала им в случае сдачи сохранить жизнь.