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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:47

В ДНР сообщили о сдаче в плен десяти украинских военных с "Азовстали"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Десять украинских военных из комбината "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен силам ДНР, сообщил командир одного из подразделений Внутренних войск Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский.

"Из "нашего" тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами", - написал Ходаковский в понедельник в своём телеграм-канале.

Минобороны РФ 7 мая заявило о завершении эвакуации гражданских лиц с "Азовстали". Однако сообщалось, что на территории комбината остаются военнослужащие полка "Азов" (признан экстремистским и запрещен на территории России) Нацгвардии Украины и украинские морские пехотинцы, которые обороняли Мариуполь. Российская сторона предлагала украинским формированиям на "Азовстали" сложить оружие и обещала им в случае сдачи сохранить жизнь.

Хроника 24 февраля – 16 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ДНР Мариуполь
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