США до лета будут принимать комментарии по расследованию рыночного статуса экономики РФ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - США возобновили расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу и до начала июня будут принимать комментарии от заинтересованных сторон, говорится в заявлении Минторга США, опубликованном в официальном издании американского правительства Federal Register.

В заявлении Минторга США отмечается, что заинтересованные стороны могут прислать свои комментарии в течение 21 дня после официального опубликования (было опубликовано в регистре 13 мая).

В прошлом году министерство торговли США уже проводило аналогичное расследование на предмет рыночного статуса экономики РФ (США признало экономику РФ рыночной в 2002 году) в ходе антидемпингового анализа поставок карбамидо-аммиачной смеси из России, но по его итогам в конце октября 2021 года подтвердило рыночный статус экономики РФ.

"Анализируя баланс всех известных изменений, произошедших со времени последнего определения (с 2002 года - ИФ), министерство торговли считает, что на данный момент не существует очевидных новых доказательств, оправдывающих изменение нынешнего рыночного статуса РФ", - говорилось в октябрьской резолюции Минторга США по итогам расследования.

При этом Минторг США в октябре отмечал, что "будет следить за ходом реформ в российской экономике в ближайшем будущем для целей закона об антидемпинговых пошлинах".

В новом заявлении говорится, что, учитывая события, произошедшие после решения в октябре 2021 года, "министерство торговли США инициирует пересмотр изменившихся обстоятельств, чтобы выяснить, остается ли Российская Федерация страной с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах".

В частности, министерство торговли США проверит, остаются ли в силе его выводы, сделанные в октябре 2021 года в отношении этого статуса, включая выводы, касающиеся конвертируемости рубля, условий для иностранных инвестиций, контроля властей РФ над экономикой.

Критерии и значимость

Как сообщалось, Минторг США проводит расследования на предмет рыночного статуса экономики в рамках закона о тарифах от 1930 года: в нем зафиксированы шесть критериев, соответствие которым дает возможность признать рыночность экономики страны. Если экономика страны не соответствует какому-то критерию, то регулятор может квалифицировать эту страну как нерыночную. Перечень из шести критериев следующий: 1) степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран; 2) степень, в которой ставки заработной платы в иностранной стране определяются путем свободных переговоров между работниками и менеджментом; 3) степень, в которой совместные предприятия или другие инвестиции фирм других зарубежных стран разрешены в иностранной стране; 4) степень государственной собственности или контроля над средствами производства; 5) степень государственного контроля за распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска; 6) другие соответствующие факторы, которые уполномоченный орган сочтет необходимыми.

Статус рыночной экономики значим для экспортеров, так как существенно усложняет возможность введения антидемпинговых пошлин против них.

Если экономика считается нерыночной, то в ходе антидемпинговых расследований в США в отношении поставок продукции из этой страны себестоимость выпуска той или иной продукции рассчитывается исходя из аналогичной стоимости затрат на ее производство "в третьих странах", в которых она может быть значительно выше (если, например, брать цены на энергоносители в РФ, которые являются естественным конкурентным преимуществом), что позволяет легко доказать демпинг и ввести антидемпинговые пошлины (чаще всего от этого страдают российские металлурги и производители удобрений).

США признали экономику РФ рыночной в 2002 году. Тогдашний глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, комментируя решение, отмечал, что по состоянию на 2002 год ограничениям со стороны США подвергались товары из России (как товары, происходящие из страны с нерыночной экономикой) на общую сумму примерно $1,5 млрд, в том числе "металлы, удобрения, титан, еще целый ряд российских товаров".