Володин предрек Европе "рост цен имени Байдена" на продовольствие

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Новые пакеты антироссийских санкций со стороны Евросоюза приведут к проблемам с продовольствием в самой Европе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Очередные пакеты санкций ничем хорошим для Европы не закончатся. Кроме роста цен на энергоносители, к концу года добавятся ещё проблемы с продовольствием, списать которые на Россию не получится", - написал Володин в своём телеграм-канале во вторник.

Он считает, что Брюссель, поддержав политику санкций Вашингтона, "взамен получил рост цен имени Байдена".