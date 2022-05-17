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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:14

Володин предрек Европе "рост цен имени Байдена" на продовольствие

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Новые пакеты антироссийских санкций со стороны Евросоюза приведут к проблемам с продовольствием в самой Европе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Очередные пакеты санкций ничем хорошим для Европы не закончатся. Кроме роста цен на энергоносители, к концу года добавятся ещё проблемы с продовольствием, списать которые на Россию не получится", - написал Володин в своём телеграм-канале во вторник.

Он считает, что Брюссель, поддержав политику санкций Вашингтона, "взамен получил рост цен имени Байдена".

ЕС Россия Вячеслав Володин
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