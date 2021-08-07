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США заявили об угрозе суверенитету Ливана из-за атак Израиля "Хезболлой"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Представитель госдепартамента США Нед Прайс предупредил, что ракетные обстрелы территории Израиля, которые осуществляют с ливанской территории боевики движения "Хезболла", угрожают суверенитету Ливана.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают ракетные удары "Хезболлы" по Израилю. Это насилие подвергает израильтян и ливанцев риску и ставит под угрозу стабильность и суверенитет Ливана", - говорится в распространенном госдепом заявлении Прайса.

Он призвал правительство Ливана "в срочном порядке предотвратить такие нападения и взять этот район (район пуска ракет - ИФ) под свой контроль", а также содействовать деятельности миротворческих сил ООН, размещенных в южном Ливане (UNIFIL).

По словам дипломата, Соединенные Штаты продолжают взаимодействовать с израильскими и ливанскими официальными лицами, а также с ливанскими вооруженными силами.

Как сообщалось, не менее 20 ракет были выпущены по Израилю в пятницу из южных районов Ливана. В заявлении "Хезболлы" говорилось, что "десятки" ракет выпущены по "открытой местности" близ израильских позиций в спорном районе Шебаа.

Запуски ракет с территории Ливана в сторону Израиля начались в среду. Тогда в направлении Голанских высот, часть которых контролируется Израилем, были выпущены три ракеты.

Израильские военные приступили к ответным ударам по местам, откуда велся огонь, говорится в сообщении на странице армии обороны Израиля в твиттере.

"Мы не позволим, чтобы атаки на израильских граждан остались без ответа", - подчеркивалось в сообщении армейской пресс-службы.

Нед Прайс Ливан Хезболла Израиль

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