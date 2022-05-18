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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Зеленский предложил Раде на 90 дней продлить военное положение на Украине

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы "О продлении срока действия военного положения на Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", направив в Верховную раду законопроекты об их утверждении.

Первым указом Зеленский постановил "продлить срок военного положения на Украине с 5 часов 30 минут 25 мая 2022 года сроком на 90 суток".

В указе относительно мобилизации говорится о продлении ее сроков на 90 суток с 25 мая 2022 года.

Тексты указов опубликованы на сайте украинского парламента.

Президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине в связи с ситуацией в Донбассе. Позднее в тот же день Верховная рада ввела военное положение.

Хроника 24 февраля – 18 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Зеленский Верховная рада Украина
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