"Рособоронэкспорт" опроверг приостановку Индией переговоров о покупке вертолетов Ка-31
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия и Индия продолжают переговоры о поставке корабельных вертолетов радиолокационного дозора, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Работа по данному проекту с индийской стороной продолжается", - сообщил Михеев журналистам в пятницу на выставке Helirussia-2022.
17 мая издание Defense News со ссылкой на индийский военный источник сообщило, что Индия приостановила переговоры с РФ о покупке 10 вертолетов радиолокационного дозора Ка-31 общей стоимость $520 млн.