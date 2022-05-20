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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

"Рособоронэкспорт" опроверг приостановку Индией переговоров о покупке вертолетов Ка-31

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия и Индия продолжают переговоры о поставке корабельных вертолетов радиолокационного дозора, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Работа по данному проекту с индийской стороной продолжается", - сообщил Михеев журналистам в пятницу на выставке Helirussia-2022.

17 мая издание Defense News со ссылкой на индийский военный источник сообщило, что Индия приостановила переговоры с РФ о покупке 10 вертолетов радиолокационного дозора Ка-31 общей стоимость $520 млн.

Россия Индия Рособоронэкспорт Ка-31
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