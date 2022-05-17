Индия приостановила переговоры с РФ о покупке вертолетов Ка-31

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Индия приостановила переговоры с РФ о покупке 10 вертолетов радиолокационного дозора Ка-31 общей стоимость $520 млн. Об этом сообщило издание Defense News, ссылаясь на индийский военный источник.

"Правительство Индии на неопределенный срок приостановило переговоры с "Рособоронэкспортом" и производителем оригинального оборудования - "Вертолетами России", - сообщил изданию представитель минобороны Индии на условиях анонимности. По его словам, приостановка переговоров по сделке "вызвана опасениями по поводу возможности России выполнять заказ, а также с проблемами, связанными с платежными переводами", пишет издание.

Представители ВМС Индии отметили, что приостановка переговоров создает проблему, поскольку вертолеты Ка-31 нужны для вооружения второго индийского авианосца - INS Vikrant, который войдет в состав флота в июле.

По мнению бывшего финансового советника по закупкам Минобороны Амита Каушиша, приостановление может быть также вызвано геополитическим давлением. Другие факторы могут включать бюджетные ограничения и то, что Индия предпочитает закупать вертолеты отечественной разработки, добавил он.

Индия решила приобрести у России партию Ка-31 в мае 2019 года, но программа закупки столкнулась с чрезмерными задержками из-за пандемии коронавируса и высокой стоимостью вертолетов. Переговоры возобновились в феврале 2022 года после того, как стороны договорились о цене в $520 млн за 10 вертолетов Ка-31. Однако возникла еще одна проблема. Официальные представители сторон не смогли договориться о валютном механизме рупий-рубль, отмечает издание.

В настоящее время ВМФ Индии располагает 14 вертолетами Ка-31, которые постепенно вводились в состав флота – четыре в 2003 году, пять в 2005 году и пять в 2013 году.