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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Блинкен дал понять, что администрация США не намерена улучшать отношения с РФ

Блинкен дал понять, что администрация США не намерена улучшать отношения с РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета, в шутливой форме заявил, что при нынешней администрации отношения с Россией восстанавливаться не будут.

Он посетовал, что в связи с тем, что у него нет с собой гитары, он не может словами из песни американской певицы Тейлор Свифт обратиться к руководству России.

Блинкен сказал, что его "сотрудники не позволили принести сюда гитару", чтобы "посвятить исполнение песни "Мы больше никогда не будем вместе (We Are Never Ever Getting Back Together)" руководству РФ.

По словам Блинкена, вызвавшим смех аудитории, члены его команды посчитали, что "это было бы "недипломатично", "вызывающе".

Текст выступления госсекретаря в университете распространил госдепартамент США.

Энтони Блинкен
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