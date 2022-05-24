Совет ЕС принял решение об увеличении помощи Украине до 2 млрд евро

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза одобрил дополнительную помощь в рамках Европейского фонда мира (EPF), которая позволит ЕС и далее поддерживать возможности и устойчивость Вооруженных сил Украины.

"После принятия трех траншей поддержки на общую сумму 1,5 млрд в этом году четвертый транш добавит 500 млн евро к ресурсам, уже мобилизованным в рамках EPF для Украины, в результате чего общая сумма составит 2 млрд евро", - сообщает во вторник пресс-служба Совета ЕС.

"С этими 500 млн евро ЕС выделил в общей сложности 2 млрд евро на поддержку поставок военной техники для Вооруженных сил Украины государствами-членами ЕС", - заявил глава европейский дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, эта поддержка - "лишь часть усилий Европы, направленных на то, чтобы помочь Украине защитить себя". "ЕС и его государства-члены полны решимости продолжать дело до конца", - заверил Боррель.

В сообщении пресс-службы отмечается, что объем оборудования, которое будет предоставлено в рамках нового пакета поддержки, соответствует текущим приоритетам, заявленным правительством Украины. Таким образом, 490 млн евро будут выделены на летальное оборонительное вооружение, и 10 млн евро - для покрытия расходов на предоставление оборудования и предметов снабжения, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи и топливо.