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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Космический грузовик "Прогресс МС-18" затоплен в Тихом океане

Космический грузовик "Прогресс МС-18" затоплен в Тихом океане
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-18" перед запуском
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18", ранее в среду расстыковавшийся с Международной космической станцией (МКС), затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".

"В 14:11:19 по московскому времени был включён маршевый двигатель на торможение, отработав четыре минуты, он сообщил "грузовику" тормозной импульс в 123 м/с, после чего "Прогресс" сошёл с орбиты и прекратил своё существование", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Сообщается, что несгоревшие фрагменты упали в 14:51:10 на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана.

"Роскосмос выполнил все процедуры по установлению данного района временно опасным для плавания морских и полетов воздушных судов", - сообщили в госкорпорации.

Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-20" запланирована на 3 июня с космодрома Байконур. Корабль должен доставить на МКС 599 кг топлива дозаправки, 420 л воды в баках системы "Родник", 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 458 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента МКС, инструменты и приспособления для внекорабельной деятельности, кабельные укладки и комплекты датчиков, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 67-й основной экспедиции.

Прогресс МС-18 Тихий океан
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