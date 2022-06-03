Пограничники Киргизии и Таджикистана договорились об отводе сил от границы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Киргизия и Таджикистан договорились отвести от границы в пункты дисклокации силы и средства, демонтировать инженерные сооружения, сообщает Погранслужба Киргизии по итогам переговоров.

"В местности Булак-Башы и Торт-Кочо Баткенского района Баткенской области состоялись встречи пограничных представителей Киргизии и Таджикистана. По итогам переговоров стороны договорились осуществить отвод в пункты постоянной дислокации дополнительных сил и средств, прибывших в качестве усиления", - говорится в сообщении Погранслужбы.

Кроме того, стороны договорились произвести замену пограничных нарядов в двустороннем порядке, демонтировать инженерные сооружения, запретить отправку пограничных нарядов на господствующие высоты.

"В ходе переговоров стороны подтвердили необходимость исполнения принятых договоренностей, не допускать эскалации конфликта и решать все возникающие вопросы путем проведения переговоров. Отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы будут контролировать начальники пограничных застав Киргизии и Таджикистана", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, по состоянию на 19:00 (16:00 по московскому времени) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная.

Обострение ситуации на киргизско-таджикской границе

В пятницу в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии на неописанном участке госграницы между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы. С киргизской стороны ранения получили двое военнослужащих.

По данным Баткенской обладминистрации, перестрелка произошла в труднодоступной горной местности, примерно в 100 км от областного центра.

На киргизско-таджикской государственной границе периодически вспыхивают конфликты, вплоть до применения оружия, из-за спорных территорий.

16 апреля президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что из 972 км общей границы с Таджикистаном согласованы 664 км.