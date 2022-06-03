Байден выразил надежду на урегулирование путем переговоров ситуации на Украине

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу высказал уверенность в том, что ситуация на Украине будет урегулирована путем переговоров.

А пока этого не произошло, США продолжат поддерживать украинцев, добавил он.

"Мне кажется, что в какой-то момент должно будет произойти урегулирование путем переговоров. Я не знаю, что это повлечет за собой, не думаю, что кто-то знает, но мы продолжим помогать украинцам, чтобы они могли защитить себя", - заявил Байден во время выступления в Белом доме.

Он снова повторил, что "ничего по вопросу Украины не будет решаться без ведома самой Украины" и США не собираются указывать украинцам, "что они должны и не должны делать".