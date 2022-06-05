КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Северная Корея в воскресенье осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылками на данные Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

В распространенном ОКНШ сообщении не приводятся конкретные данные о зафиксированном ракетном пуске, отмечает агентство. Оно подчеркивает, что запуск стал "18-й демонстрацией силы [...] в этом году".

Как сообщалось, КНДР 25 мая осуществила испытательный пуск предполагаемой межконтинентальной баллистической ракеты и двух баллистических ракет малой дальности.